На Камчатке активизировался еще один вулкан

На Камчатке продолжается повышенная вулканическая активность. Как сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН, к уже действующим вулканам добавился Мутновская сопка, где зафиксирована термальная аномалия. Вулкану присвоен желтый код опасности.
В настоящее время активность проявляют: Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный, Карымский и Мутновский вулканы. Ученые отмечают, что из-за непрерывных афтершоков после сильных землетрясений прогнозировать их поведение крайне сложно. Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения этих районов.
Напомним, что на Камчатке началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова.
Ранее сообщалось, что семь ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки.