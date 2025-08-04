На Камчатке активизировался еще один вулкан

В настоящее время активность проявляют: Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный, Карымский и Мутновский вулканы. Ученые отмечают, что из-за непрерывных афтершоков после сильных землетрясений прогнозировать их поведение крайне сложно. Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения этих районов.