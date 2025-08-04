В США подняли истребители для перехвата самолёта возле гольф-клуба Трампа

Ранее Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф, в которой политик участвовал 26 июля в Шотландии. В Сети появились кадры, на которых видно, как помощник американского президента незаметно перемещает мяч, подбрасывая его на значительное расстояние от изначального места попадания. Сам Трамп эти обвинения никак не прокомментировал.