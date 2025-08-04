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Россиянин угостил невесту снюсом и сорвал собственную свадьбу

В Дагестане мужчина сорвал собственное свадебное торжество, рассчитанное на семь сотен гостей.

В Дагестане мужчина сорвал собственное свадебное торжество, рассчитанное на семь сотен гостей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Празднование в Махачкале пришлось экстренно переносить — жених предложил невесте снюс, чтобы ее успокоить, однако у девушки резко ухудшилось самочувствие непосредственно перед началом церемонии, указывается в сообщении.

Уточняется, что невесте потребовалась неотложная медицинская помощь, в связи с чем торжество решили отложить. Позднее состояние девушки стабилизировалось.

Снюс представляет собой бездымный табачный продукт, не предназначенный для курения; его основной компонент — никотин, содержание которого в одной порции примерно впятеро выше, чем в отдельной сигарете.

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