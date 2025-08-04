Россиянин угостил невесту снюсом и сорвал собственную свадьбу

В Дагестане мужчина сорвал собственное свадебное торжество, рассчитанное на семь сотен гостей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Празднование в Махачкале пришлось экстренно переносить — жених предложил невесте снюс, чтобы ее успокоить, однако у девушки резко ухудшилось самочувствие непосредственно перед началом церемонии, указывается в сообщении.
Уточняется, что невесте потребовалась неотложная медицинская помощь, в связи с чем торжество решили отложить. Позднее состояние девушки стабилизировалось.
Снюс представляет собой бездымный табачный продукт, не предназначенный для курения; его основной компонент — никотин, содержание которого в одной порции примерно впятеро выше, чем в отдельной сигарете.
Читайте также: Осуждены пятеро молдаван, ввозивших в Россию наркотики через Украину.