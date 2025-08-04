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Житель Ачинска спустя 22 года признался в убийстве женщины

Он расправился со знакомой в 2003 году и скрывался от правосудия.

Источник: РИА "Новости"

Жителя Ачинска будут судить за убийство 54-летней женщины в 2003 году. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 26 июня 2003 года в квартире на площади Металлургов в Норильске было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Причастного к преступлению тогда не удалось установить.

В мае 2025 года удалось выяснить, что в убийстве замешан 62-летний житель Ачинска. На него указали отпечатки пальцев, найденные в те годы на месте преступления. Мужчина признался в содеянном.

Установлено, что 25—26 июня 2003 года мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой у нее дома в Норильске. Между ними возник конфликт. Фигурант зарезал женщину, а затем скрылся с места преступления.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Красноярске завершили расследование убийства 16-летней матерью новорожденной девочки.