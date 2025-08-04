Житель Ачинска спустя 22 года признался в убийстве женщины

Жителя Ачинска будут судить за убийство 54-летней женщины в 2003 году. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, 26 июня 2003 года в квартире на площади Металлургов в Норильске было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Причастного к преступлению тогда не удалось установить.
В мае 2025 года удалось выяснить, что в убийстве замешан 62-летний житель Ачинска. На него указали отпечатки пальцев, найденные в те годы на месте преступления. Мужчина признался в содеянном.
Установлено, что
Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Красноярске завершили расследование убийства 16-летней матерью новорожденной девочки.