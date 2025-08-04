Житель Приморья во время ссоры хотел выстрелить в мужчину, но попал в его сына

Во время конфликта житель Приморья намеревался выстрелить из травматического оружия в своего оппонента, однако попал в его 15-летнего сына. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщает региональная прокуратура.
«Мужчина 1963 года рождения применил оружие в отношении оппонента, однако попал в грудь его несовершеннолетнему сыну», — отмечают в ведомстве.
Пострадавшего уже госпитализировали. Уточняется, что подростку оказали своевременную медицинскую помощь. Региональная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту покушения на убийство. Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Как KP.RU писал ранее, стрельбой закончилось расставание подростков в Петербурге. Днем 26 июля на набережной реки Оккервиль 15-летний парень встретился со своей бывшей 14-летней пассией для выяснения отношений.