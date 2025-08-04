Трамп раскрыл, что сделает после истечения срока ультиматум России

«Санкции будут, но они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — ответил на вопрос президент о том, что произойдет если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута во время эфира на FoxNews.