Застрявших на склоне горы под дождем девушек спасли в Алматы

Группа туристов из 6 человек 2004−2008 годов рождения совершала поход к ущелью Аюсай. Однако когда основная часть пошла на спуск к поляне Три медведя, задержавшиеся девушки попали под дождь и не смогли спуститься самостоятельно.
Девушки ждали помощи несколько часов, то и дело оказываясь под дождем.
Уже ночью сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС эвакуировали двух 19-летних девушек с горного склона, высота которого достигает 1600 метров.
Потерявшихся туристов доставили их к визит-центру, где передали обеспокоенным родственникам.