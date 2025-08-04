Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявших на склоне горы под дождем девушек спасли в Алматы

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. Две девушки из-за дождя отстали от группы и застряли на склоне горы по дороге к ущелью Аюсай, сообщили в МЧС.

Источник: МЧС Казахстана

Группа туристов из 6 человек 2004−2008 годов рождения совершала поход к ущелью Аюсай. Однако когда основная часть пошла на спуск к поляне Три медведя, задержавшиеся девушки попали под дождь и не смогли спуститься самостоятельно.

поделились в ведомстве

Девушки ждали помощи несколько часов, то и дело оказываясь под дождем.

Уже ночью сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС эвакуировали двух 19-летних девушек с горного склона, высота которого достигает 1600 метров.

Потерявшихся туристов доставили их к визит-центру, где передали обеспокоенным родственникам.