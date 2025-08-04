Опубликована запись переговоров нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром

Судя по записи, которая есть в telegram-канале Рожина, офицер с позывным Белый требует от подчиненного, известного как Амбал, объяснить, почему тот в третий раз отступает с передовой под огнем ВС РФ. На это боец отвечает, что его позиция полностью уничтожена и оставаться там невозможно. Однако командир выражает недоверие к его словам и категорически настаивает на возвращении, используя нецензурную лексику.