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В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Иловля и близлежащих населенных пунктов», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале областной администрации.

Отмечается, что зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые быстро устраняются пожарными.

«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — добавил губернатор.

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