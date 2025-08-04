В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Иловля и близлежащих населенных пунктов», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале областной администрации.
Отмечается, что зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые быстро устраняются пожарными.
«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — добавил губернатор.