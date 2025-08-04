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В Первоуральске в ДТП с автобусом погибли два человека

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Первоуральске.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На автодороге Первоуральск-Шаля произошла смертельная авария, в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2112 с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, 2 августа около 23:00 34-летний водитель ВАЗ 2112, нарушив требования знака «Обгон запрещен», пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

Водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Личность погибшего пассажира устанавливается.

— Автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие. В момент автоаварии в салоне помимо водителя находилось три человека, они не пострадали, — уточнили в региональной ГАИ.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится расследование. Движение транспорта осуществляется по обочине.