В Первоуральске в ДТП с автобусом погибли два человека

На автодороге Первоуральск-Шаля произошла смертельная авария, в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2112 с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 2 августа около 23:00 34-летний водитель ВАЗ 2112, нарушив требования знака «Обгон запрещен», пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ.
Водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Личность погибшего пассажира устанавливается.
— Автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие. В момент автоаварии в салоне помимо водителя находилось три человека, они не пострадали, — уточнили в региональной ГАИ.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится расследование. Движение транспорта осуществляется по обочине.