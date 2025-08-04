Губернатор Волгоградской области рассказал об атаке ВСУ на регион

Минобороны России успешно отразили атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области.
Ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отразили масштабную атаку беспилотников, нацеленную на объекты транспортно-энергетической сферы в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — передает слова губернатора пресс-служба региона.
В сообщении также отметили, что в Иловлинском районе из-за падения обломков была повреждена линия электропередачи, в результате чего специалисты-энергетики приступили к восстановлению электроснабжения рабочего поселка Иловля и соседних населенных пунктов. Кроме того, были зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются пожарными подразделениями. Во Фролово сотрудники МЧС продолжают тушение пожара в техническом здании станции Арчеда.