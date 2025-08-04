Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22-летний кандидат в депутаты скончался в Челябинской области

О смерти Владимира Биева сообщил в соцсети его отец.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в депутаты Заксобрания Челябинской области Владимир Биев скончался на 23-ем году жизни. О смерти молодого человека на своей странице в соцсети рассказал его отец.

«С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев, вчера закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах… Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей!» — написал Илья Биев 3 августа.

Владимир Биев выдвигался в ЗСО от партии «Новые люди», должен был избираться по округу № 9 (Миасс).

В СУ СКР по Челябинской области изданию 74.ru сообщили, что данных, указывающих на криминальный характер смерти молодого жителя Миасса, нет. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.