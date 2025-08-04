22-летний кандидат в депутаты скончался в Челябинской области

«С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев, вчера закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах… Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей!» — написал Илья Биев 3 августа.