ПВО отразила ночную атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

«Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Тарасовском и Шолоховском районах», — написал он в Telegram-канале.
В администрации региона добавили, что согласно оперативным данным, жертв среди людей и разрушений на земле не было.
Этой ночью российские военные также отражали атаку БПЛА на Воронежскую область. Там тоже обошлось без жертв и разрушений.
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