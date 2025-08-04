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В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание ж/д станции

Пять поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда.

Источник: Аргументы и факты

Падение обломков беспилотников на станции Арчеда в Волгоградской области стало причиной задержки пяти поездов, сообщили в Приволжской железной дороге.

Минувшей ночью силы ПВО отразили масштабную атаку дронов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона, о чём сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших нет.

В результате инцидента в Иловлинском районе был повреждён высоковольтный провод, что привело к перебоям в электроснабжении. Энергетики уже проводят восстановительные работы, чтобы обеспечить электричеством Иловлю и близлежащие населённые пункты.

Также отмечены возгорания сухой травы, которые оперативно тушатся. В городе Фролово возник пожар в техническом здании на станции Арчеда, выбиты стёкла в двух близлежащих жилых домах. Пассажирская инфраструктура вокзала не пострадала. Из-за обнаружения неразорвавшегося дрона на железнодорожных путях движение поездов временно ограничено, на месте работают сапёры. Повреждений самих путей не выявлено.

Ранее сообщалось, как за два часа в вечернее время 3 августа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 11 беспилотников, запущенных с украинской стороны.

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