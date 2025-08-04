В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек. Авария случилась ранним утром на автодороге «Белово — Новый городок», где водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик «КамАЗ».