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В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек.

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек. Авария случилась ранним утром на автодороге «Белово — Новый городок», где водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик «КамАЗ».

По предварительным данным, все погибшие находились в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка Honda с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и криминалисты.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. Для оказания практической помощи в Белово направлены дополнительные силы из главного управления МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в ДТП погибли два человека.