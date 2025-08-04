В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек. Авария случилась ранним утром на автодороге «Белово — Новый городок», где водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик «КамАЗ».
По предварительным данным, все погибшие находились в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка Honda с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и криминалисты.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. Для оказания практической помощи в Белово направлены дополнительные силы из главного управления МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае в ДТП погибли два человека.