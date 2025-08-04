Силы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА на Волгоградскую область: что известно о повреждениях

В ночь на 4 августа беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область. Удары пришлись на объекты транспортно-энергетической отрасли. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Он сообщил, что в Иловлинском районе региона перебит высоковольтный провод. Специалисты начали работы по его восстановлению, отметил губернатор. Он уточнил, что без электроэнергии временно остаются жители Иловли и ближайших населенных пунктов.
«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала», — добавил Андрей Бочаров.
Прошлой ночью боевики ВСУ ударили по Воронежу. В результате пострадали четыре человека. Помимо прочего, ударом полностью разрушен частный дом.