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Силы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА на Волгоградскую область: что известно о повреждениях

В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на транспортно-энергетическую сферу.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 августа беспилотники ВСУ атаковали Волгоградскую область. Удары пришлись на объекты транспортно-энергетической отрасли. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он сообщил, что в Иловлинском районе региона перебит высоковольтный провод. Специалисты начали работы по его восстановлению, отметил губернатор. Он уточнил, что без электроэнергии временно остаются жители Иловли и ближайших населенных пунктов.

«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала», — добавил Андрей Бочаров.

Прошлой ночью боевики ВСУ ударили по Воронежу. В результате пострадали четыре человека. Помимо прочего, ударом полностью разрушен частный дом.

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