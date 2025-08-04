Окраины Часова Яра полностью зачищены от ВСУ

Ранее сообщалось об освобождении Часов Яра, которое имеет важное значение логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил. Кроме того, после освобождения оборонительные рубежи ВСУ на участке были взломаны, что обеспечило выгодный плацдарм для дальнейшего наступления.