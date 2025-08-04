Шестерых работников авиазавода обвиняют по делу о крушении Су-30 в Иркутске

Расследование авиакатастрофы истребителя Су-30 в 2022 году в Иркутске продолжается. Шестерым сотрудникам авиазавода предъявлены обвинения в халатности и превышении полномочий. Следствие затянулось из-за большого количества экспертиз и допросов свидетелей. Об этом сообщил руководитель Восточного МСУТ СКР Алексей Александров в интервью «Интерфаксу».
Эксперты установили, что самолет разбился из-за отказа кислородной системы. Летчики потеряли сознание от нехватки кислорода, после чего самолет упал на жилой район. К счастью, на земле никто не пострадал, но оба пилота погибли.
Катастрофа произошла во время испытательного полета в октябре 2022 года. На заводе уже установили памятник погибшим летчикам.