Шестилетнего ребенка вырвали из пасти волка, едва не утащившего его в заповедник

Шестилетний мальчик шел по тропинке вместе с матерью Нинке и младшим братом, когда на них внезапно выбежал волк. По словам Нинке, поначалу она приняла хищника за игривого пса, но быстро поняла ошибку. Зверь атаковал ребенка и утащил его в лес.