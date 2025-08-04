Шестилетнего ребенка вырвали из пасти волка, едва не утащившего его в заповедник

В нидерландском заповеднике маленького ребенка вырвали из пасти волка. Об этом информирует The Times.
Шестилетний мальчик шел по тропинке вместе с матерью Нинке и младшим братом, когда на них внезапно выбежал волк. По словам Нинке, поначалу она приняла хищника за игривого пса, но быстро поняла ошибку. Зверь атаковал ребенка и утащил его в лес.
Спасение мальчика стало возможным благодаря свидетелям происшествия. Двое мужчин отбили жертву у хищника, используя палки. На спине ребенка остались повреждения, потребовавшие наложения швов.
Предположительно, нападение совершил волк по кличке Брэм. Этот хищник известен неоднократными атаками на собак и людей в пределах данного заповедника. Местные власти ранее санкционировали отстрел животного охотниками, однако решение не было реализовано. Посетителей парка настоятельно просят избегать походов с детьми и домашними животными.
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