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В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

Угрозы для населения и инфраструктуры удалось избежать.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ночью силы ПВО Российской армии смогли эффективно нейтрализовать волну беспилотников, направленных на территорию области. В пресс-службе областной администрации подчеркнули, что угрозы для населения и инфраструктуры удалось избежать.

Кроме того, в регионе зафиксированы очаги возгорания сухой травы. В городе Фролово пожарные борются с огнем на территории технического здания железнодорожной станции Арчеда.

В результате инцидента были разбиты окна в двух жилых домах рядом с объектом, однако пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала осталась невредимой, а пути не повреждены.

Ранее сообщалось, как за два часа в вечернее время 3 августа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 11 беспилотников, запущенных с украинской стороны.

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