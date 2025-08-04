Силы ПВО отразили массированный удар БПЛА по Волгоградской области

По данным главы Волгоградской области, в Иловлинском районе при падении обломков БПЛА повреждения получил высоковольтный провод. В результате была нарушена подача электроэнергии в рабочий посёлок Иловля и близлежащие населённые пункты. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, в этом районе произошло возгорание сухой травы, на месте работают пожарные расчёты.
Во Фролово после атаки беспилотников начался пожар в техническом здании станции Арчеда, также были выбиты стёкла в двух прилегающих жилых домах. Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала повреждений не получила, добавил Бочаров.
«Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — заключил губернатор.
Ранее о работе сил ПВО сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, система противовоздушной обороны уничтожила три воздушных цели в небе над акваторией близ города. Также в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы украинский БПЛА.