В Башкирии мужчина спас тонущую девушку

«С противоположного берега стали кричать, что посередине реки кто-то тонет. Сергей, не раздумывая, подошёл к берегу, и как только увидел человека, сразу прыгнул в воду. Нетрезвая девушка уже не могла самостоятельно плыть, а только лишь выныривала и набирала воздух. Сергей с трудом, но выплыл вместе с ней на берег. Все, кто находился на берегу, не могли поверить глазам, он просто герой. Не с первого раза он сказал своё имя, а еще добавил, что это не первая его спасённая жизнь!» — рассказала свидетельница случившегося в соцсетях.