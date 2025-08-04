Семь человек утонули в Красноярском крае за неделю

О происшествиях рассказали в МЧС.
По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, на водоемах региона за прошедшую неделю произошло девять инцидентов, в результате которых погибли семь человек. С начала июня общее число утонувших в крае достигло 50.
В дополнение к происшествиям на воде, пожарные службы зафиксировали 60 возгораний за неделю, однако в этих случаях обошлось без жертв. Пожарно-спасательные подразделения также выезжали 28 раз для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В последние сутки было потушено шесть пожаров, и, к счастью, ни погибших, ни пострадавших не зарегистрировано. Также не зафиксировано происшествий на воде, а для устранения последствий ДТП спасатели выезжали дважды.
Ранее рассказывали, что 9-летний велосипедист попал под автобус.