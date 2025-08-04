В Одессе прогремели мощные взрывы: карта СВО на Украине 4 августа

В ведомстве уточнили, что для повышения эффективности и скрытности РСЗО «Ураган» выходят из укрытий к точке запуска ракет разными маршрутами. Такие установки способны поражать цели не только на передовой, но и в тылу на расстоянии до 40 километров: в зоне поражения оказываются инженерные сооружения, командные пункты и узлы связи ВСУ. После выполнения залпа расчеты немедленно меняют позицию, чтобы избежать ответного удара.