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В Одессе прогремели мощные взрывы: карта СВО на Украине 4 августа

В портовом городе Одесса на Украине слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Российская армия продвигается в ДНР, создавая кольцо вокруг города Красноармейск (украинское название — Покровск). После освобождения села Александрово-Калиново ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу и берега водохранилища и усилили наступление на город Константиновка. Сообщается об уничтожении техники, опорных пунктов и техники украинских войск на нескольких направлениях в Запорожской и Сумской областях. Ход летнего наступления армии России и главные новости с фронта — в материале URA.RU.

В Одессе несколько раз за ночь произошли взрывы.

В портовом городе Одесса на Украине слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Российская армия продвигается в ДНР, создавая кольцо вокруг города Красноармейск (украинское название — Покровск). После освобождения села Александрово-Калиново ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу и берега водохранилища и усилили наступление на город Константиновка. Сообщается об уничтожении техники, опорных пунктов и техники украинских войск на нескольких направлениях в Запорожской и Сумской областях. Ход летнего наступления армии России и главные новости с фронта — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: URA.RU.

Взрывы в Одессе.

В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, сообщал о еще одной серии взрывов. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги.

ДНР.

Красноармейское направление.

Украинские военные подразделения, находящиеся в районе Красноармейска, оказались в окружении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается», — заявил Пушилин, его слова передает «Пятый канал». По его словам, российские войска продолжают наступление сразу с нескольких направлений, приближаясь к городу и затрудняя отход украинских сил.

Военнослужащие группировки «Север» нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Ураган» по временным пунктам дислокации, управления беспилотниками и живой силе ВСУ. Об этом сообщает МО России.

В ведомстве уточнили, что для повышения эффективности и скрытности РСЗО «Ураган» выходят из укрытий к точке запуска ракет разными маршрутами. Такие установки способны поражать цели не только на передовой, но и в тылу на расстоянии до 40 километров: в зоне поражения оказываются инженерные сооружения, командные пункты и узлы связи ВСУ. После выполнения залпа расчеты немедленно меняют позицию, чтобы избежать ответного удара.

В министерстве также подчеркнули, что подразделения Северной группировки продолжают выполнение задач по обеспечению безопасности вдоль государственной границы России. Военнослужащие систематически продвигаются вперед, оттесняя противника с целью создания санитарной зоны и защиты жителей приграничных регионов РФ.