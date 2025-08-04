В Уфе двое неизвестных избили 13-летнего подростка. По факту хулиганского нападения возбуждено уголовное дело.
Предварительно установлено, что 29 июля в одном из дворов 13-летний мальчик подвергся избиению со стороны двоих лиц и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «хулиганство».
«Надзорное ведомство установит все обстоятельства и причины случившегося, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Отметим, что избиение произошло на ул. Комсомольской, возле школы № 27. Кадры попали в интернет. На видео видно, как два подростка в возрасте 15−17 лет сначала разговаривают с мальчиком в белой футболке и темных штанах, а потом резко начинают бить и пинать ногами. По словам пострадавшего, нападавшим не понравился его «неформальный стиль одежды».