В Уфе двое неизвестных избили 13-летнего подростка

Отметим, что избиение произошло на ул. Комсомольской, возле школы № 27. Кадры попали в интернет. На видео видно, как два подростка в возрасте 15−17 лет сначала разговаривают с мальчиком в белой футболке и темных штанах, а потом резко начинают бить и пинать ногами. По словам пострадавшего, нападавшим не понравился его «неформальный стиль одежды».