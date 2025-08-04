Ранее сообщалось, что Бразилия и Индия не намерены отказываться от закупок российской нефти, несмотря на оказываемое со стороны президента США Дональда Трампа давление. Китайские аналитики подчеркивают, что подобный импорт приносит выгоду индийским потребителям. Также отмечается, что введенные президентом США тарифы уже оказали негативное влияние на экономики ряда стран.