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Белый дом набросился на Индию из-за закупок российской нефти

В Белом доме обвинили Индию в финансовой поддержке конфликта на территории Украины. Такое заявление сделал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

США обвинили Индию в финансировании войны из-за закупок нефти у России.

В Белом доме обвинили Индию в финансовой поддержке конфликта на территории Украины. Такое заявление сделал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Трамп ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать войну, покупая нефть у России», — сказал Миллер. Интервью с замом главы опубликовано на телеканале Fox Business.

Ранее сообщалось, что Бразилия и Индия не намерены отказываться от закупок российской нефти, несмотря на оказываемое со стороны президента США Дональда Трампа давление. Китайские аналитики подчеркивают, что подобный импорт приносит выгоду индийским потребителям. Также отмечается, что введенные президентом США тарифы уже оказали негативное влияние на экономики ряда стран.

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