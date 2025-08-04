В Прикамье за серию мошенничеств будут судить директора риелторской компании

Как полагает следствие, с 2008 года по 2021 год фигурант предлагал жительницам Пермского края обналичить материнский капитал путем фиктивной покупки недвижимости. Параллельно он находил собственников квартир и комнат, которым обещал денежное вознаграждение за участие в фиктивной сделке купли-продажи. После оформления договоров право собственности регистрировалось в пользу «покупателя» объекта недвижимости. Так владельцы комнат и квартир лишились своего имущества.