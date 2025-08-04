В Прикамье за серию мошенничеств будут судить директора риелторской компании

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, и восьми преступлениях, квалифицируемых как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
С 2008 года злоумышленник был учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью в сфере купли-продажи недвижимого имущества, связанной с сопровождением сделок с использованием государственного и регионального сертификатов на мат. капитал.
Как полагает следствие, с 2008 года по 2021 год фигурант предлагал жительницам Пермского края обналичить материнский капитал путем фиктивной покупки недвижимости. Параллельно он находил собственников квартир и комнат, которым обещал денежное вознаграждение за участие в фиктивной сделке купли-продажи. После оформления договоров право собственности регистрировалось в пользу «покупателя» объекта недвижимости. Так владельцы комнат и квартир лишились своего имущества.
Причиненный материальный ущерб превысил 5,7 млн рублей.
Теперь уголовное дело передано в суд.