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Дома освободились от воды после ливней в Краснодарском крае

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе Краснодарского края освободились от воды после разгула стихии. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщило МЧС РФ.

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе Краснодарского края освободились от воды после разгула стихии. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщило МЧС РФ.

— В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели останутся на месте для оказания помощи жителям в случае ухудшения ситуации, добавили в МЧС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уведомил, что в Туапсинском округе из-за непогоды был введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Оперштаб ранее сообщил, что на фоне сильных ливней в населенном пункте Дефановка на Кубани в реку упал пассажирский автобус — в результате произошедшего спасатели эвакуировали 25 человек.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский также рассказал, что представители МЧС отправились на помощь к группе из 15−20 туристов, которые застряли в затопленном из-за смерча урочище в Фанагорийском.

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