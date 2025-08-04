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В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, пострадавших в результате ночного инцидента нет.

На территории региона зафиксированы локальные возгорания, в том числе на железнодорожной станции Арчеда во Фролово. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь в техническом здании. В двух жилых домах выбиты стекла, но пассажирская инфраструктура вокзала и железнодорожные пути не пострадали.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА. Пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили несколько дронов над Воронежем.

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