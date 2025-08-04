В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, пострадавших в результате ночного инцидента нет.
На территории региона зафиксированы локальные возгорания, в том числе на железнодорожной станции Арчеда во Фролово. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь в техническом здании. В двух жилых домах выбиты стекла, но пассажирская инфраструктура вокзала и железнодорожные пути не пострадали.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА. Пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили несколько дронов над Воронежем.