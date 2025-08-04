Названа причина смерти пилотов рухнувшего на дом Су-30

В октябре 2022 года самолет Су-30 рухнул на многоквартирный дом в Иркутске. Сейчас точно установлено, что пилоты задохнулись еще в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования. Об этом сообщил глава Восточного МСУТ СК Алексей Александров.
Сотрудникам завода-производителя предъявлены обвинения по двум статьям — превышение полномочий и халатность. Инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Однако только сейчас экспертиза установила точную причину смерти пилотов — они задохнулись, надышавшись азота.
В тот день погибли Максим Конюшин и Виктор Крюков. Они проводили испытательный полет. После потери сознания пилотов самолет рухнул на жилой район. Среди жителей никто чудом не пострадал.
В результате крушения самолета были повреждены восемь домов. Компенсацию за поврежденное имущество обещал выплатить Иркутский авиазавод.