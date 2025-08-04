Названа причина смерти пилотов рухнувшего на дом Су-30

В октябре 2022 года самолет Су-30 рухнул на многоквартирный дом в Иркутске. Сейчас точно установлено, что пилоты задохнулись еще в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования. Об этом сообщил глава Восточного МСУТ СК Алексей Александров.