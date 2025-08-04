7-летняя девочка пострадала в аварии с двумя иномарками в Новосибирске

По информации Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло 1 августа в 20:00 в Советском районе. Водитель автомобиля Chery Tiggo, мужчина 49 лет, совершил столкновение с автомобилем Honda Freed на проспекте Академика Лаврентьева, рядом с домом номер 17.