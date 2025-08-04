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7-летняя девочка пострадала в аварии с двумя иномарками в Новосибирске

ДТП произошло на проспекте Лаврентьева в Академгородке.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло на проспекте Лаврентьева в Академгородке.

В Новосибирске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок, его доставили в медицинское учреждение, где устанавливается степень тяжести полученных травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, выясняющие обстоятельства произошедшего.

По информации Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло 1 августа в 20:00 в Советском районе. Водитель автомобиля Chery Tiggo, мужчина 49 лет, совершил столкновение с автомобилем Honda Freed на проспекте Академика Лаврентьева, рядом с домом номер 17.

В результате ДТП пострадала девочка 2018 года рождения, находившаяся в автомобиле Honda Freed.