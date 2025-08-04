Смертельное столкновение легковушки с «Камазом» произошло в Кузбассе: о жертвах ДТП

Страшное ДТП случилось на трассе. Уточняется, что легковой автомобиль влетел в припаркованный на обочине «Камаз». Все жертвы аварии находились в салоне Honda.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 07:50 на автодороге Белово — Новый городок. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением», — говорится в сообщении.
Смертельное ДТП случилось также в Якутске. В результате столкновения двух легковых машин погибла женщина. Помимо прочего, пострадали семь человек. Их госпитализировали.