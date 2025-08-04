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Смертельное столкновение легковушки с «Камазом» произошло в Кузбассе: о жертвах ДТП

Пять человек погибли в Кузбассе при столкновении легковой машины с «Камазом».

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло ночью 4 августа в Кемеровской области. Легковой автомобиль столкнулся с «Камазом». В результате погибли пять человек, еще один пассажир получил травмы. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Страшное ДТП случилось на трассе. Уточняется, что легковой автомобиль влетел в припаркованный на обочине «Камаз». Все жертвы аварии находились в салоне Honda.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 07:50 на автодороге Белово — Новый городок. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Смертельное ДТП случилось также в Якутске. В результате столкновения двух легковых машин погибла женщина. Помимо прочего, пострадали семь человек. Их госпитализировали.