Смертельное столкновение легковушки с «Камазом» произошло в Кузбассе: о жертвах ДТП

ЧП произошло ночью 4 августа в Кемеровской области. Легковой автомобиль столкнулся с «Камазом». В результате погибли пять человек, еще один пассажир получил травмы. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.