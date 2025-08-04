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В Кузбассе при столкновении Honda и грузовика КамАЗ погибли пять человек

Все погибшие находились в легковой машине.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области легковой автомобиль Honda Accord врезался в припаркованный «КамАЗ», жертвами дорожно-транспортного происшествия стали пять человек.

Все погибшие находились в легковом автомобиле.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что ДТП произошло утром в понедельник на автодороге «Белово — Новый городок».

По данным правоохранителей, ещё одна пассажир Honda госпитализирована.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине “КамАЗ”. В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, ещё одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

На месте работают следователи, а также экстренные службы.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области, в результате которого погиб байкер.