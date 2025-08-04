В Кузбассе при столкновении Honda и грузовика КамАЗ погибли пять человек

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине “КамАЗ”. В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, ещё одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.