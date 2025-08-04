Движение поездов под Волгоградом приостановили из-за неразорвавшегося БПЛА

Движение поездов приостановлено в районе станции Арчеда в Волгоградской области из-за обнаруженного на железнодорожных путях неразорвавшегося украинского беспилотника. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Ночью силами ПВО была отражена атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы области. Пострадавших нет. Для ликвидации неразорвавшегося беспилотника, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают саперы. Повреждений железнодорожных путей не зафиксировано, добавил глава региона.
Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны по украинским БПЛА типа «Лютый». Об этом написал 4 августа Telegram-канал Shot.
Этой же ночью около пяти взрывов прозвучало над Воронежем. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу, передал Telegram-канал Shot.