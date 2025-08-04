Суд отказался арестовывать иноагентку Лазареву

В июле Пресненский суд уже выносил решение о заочном аресте телеведущей по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. В отношении Лазаревой возбуждено два уголовных дела. Второе связано с обвинением в пропаганде терроризма: Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Поводом для возбуждения этого дела послужило интервью, данное Лазаревой 14 августа 2023 года во время нахождения за границей, в котором она, по версии следствия, публично оправдала терроризм.