Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* по делу об иноагентах

Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил ее юрист Леонид Соловьев.