Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* по делу об иноагентах

Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил ее юрист Леонид Соловьев.
— В результате повторного рассмотрения ходатайства следствия, которое прошло в Пресненском суде Москвы, суд отказался назначить Лазаревой* заочный арест, — рассказал Соловьев в интервью ТАСС.
До этого прокуратура города Москвы также утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей. Лазаревой*, находящейся за границей, инкриминируют публичное оправдание терроризма.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.