Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву* по делу об иноагентах

Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил ее юрист Леонид Соловьев.

Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил ее юрист Леонид Соловьев.

— В результате повторного рассмотрения ходатайства следствия, которое прошло в Пресненском суде Москвы, суд отказался назначить Лазаревой* заочный арест, — рассказал Соловьев в интервью ТАСС.

До этого прокуратура города Москвы также утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей. Лазаревой*, находящейся за границей, инкриминируют публичное оправдание терроризма.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.