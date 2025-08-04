Грузовой поезд снес автобус с пассажирами на перегоне в Ленобласти, есть погибшие

Грузовой поезд снес автобус с пассажирами на перегоне «Олонец-Лодейное» в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили региональные экстренные службы.
В результате аварии погибли два человека, еще 10 пострадали.
— Сегодня в 6 часов 11 минут на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги при исправно работающей сигнализации водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщил Telegram-канал Октябрьской железной дороги.
Трактор столкнулся на переезде с пассажирским поездом в Брестской области в Белоруссии. При этом светофор работал исправно, как и звуковой сигнал. В поезде находился 151 человек, никто из них не пострадал.
Другая авария на переезде случилась в Ивановской области. Товарный поезд снес КамАЗ, груженый кегами с пивом. Пострадали два человека — водитель и пассажир КамАЗа.