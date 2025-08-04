Под Волгоградом обломки БПЛА упали на железную дорогу

В Волгоградской области из-за падения обломков вражеского беспилотника на железную дорогу было остановлено движение шести поездов. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.
Задерживаются пять пассажирских и один пригородный поезд. Максимальное время отставания от расписания полтора часа, добавили в ПривЖД.
«Сегодня, 4 августа, в 02:50 [мск] на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет. Идет обследование инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Задерживаются поезда в Волгоград из Санкт-Петербурга, в Москву и в обратном направлении. Также приостановлено движение поезд Саратов — Имеретинский курорт. Отмечается, что специалисты делают все возможное, чтобы уменьшить время вынужденной стоянки. Пассажиров проинформируют по СМС.
Ранее «МК» писал, что подобный инцидент в Волгоградской области произошел 31 июля. Тогда было задержано три поезда.