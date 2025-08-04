Силы ПВО сбили за ночь 61 беспилотник над регионами России

В Минобороны уточнили, что 18 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом. Кроме того, восемь беспилотников ликвидировали в небе над Белгородской областью, шесть — над Волгоградской, по два — над Брянской и Ростовской, а также по одному над территорией Московского региона и Рязанской области.