В Набережных Челнах отец с двумя детьми пролетел в лифте несколько этажей

По словам местных жителей, подобные ситуации в доме случаются не впервые. В этот раз семье пришлось провести взаперти около 20 минут, после чего мужчина и его дочери-дошкольницы смогли выбраться — лифт каким-то чудом сам открыл двери. Ситуацию осложняло то, что кнопка вызова экстренной помощи не работала, а внутри кабины в какой-то момент погас свет. Испуганные дети не могли сдерживать слез.