Грузовой поезд снес автобус с пассажирами в Ленобласти, есть погибшие

В Ленобласти автобус столкнулся в поездом (фото из архива).
Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном перегоне «Олонец-Лодейное Поле» Ленинградской области. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли и еще 10 получили травмы, сообщили источники.
«Столкновение автобуса с грузовым поездом произошло на железнодорожном перегоне “Олонец-Лодейное” в Ленинградской области», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. В ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны.