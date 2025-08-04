Грузовой поезд снес автобус с пассажирами в Ленобласти, есть погибшие

«Столкновение автобуса с грузовым поездом произошло на железнодорожном перегоне “Олонец-Лодейное” в Ленинградской области», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. В ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны.