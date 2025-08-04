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Грузовой поезд снес автобус с пассажирами в Ленобласти, есть погибшие

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном перегоне «Олонец-Лодейное Поле» Ленинградской области. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли и еще 10 получили травмы, сообщили источники.

В Ленобласти автобус столкнулся в поездом (фото из архива).

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном перегоне «Олонец-Лодейное Поле» Ленинградской области. В результате аварии, по предварительным данным, два человека погибли и еще 10 получили травмы, сообщили источники.

«Столкновение автобуса с грузовым поездом произошло на железнодорожном перегоне “Олонец-Лодейное” в Ленинградской области», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. В ДТП погибли два человека, еще 10 пострадали. Подробности происшествия пока неизвестны.