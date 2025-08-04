В Татарстане водитель после ДТП сгорел в своем автомобиле. Трагедия произошла в Бугульминском районе республики 2 августа.
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Opel Astra превысил безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где врезался в дорожный знак. После этого машина опрокинулась и загорелась.
От полученных в результате аварии травм мужчина скончался. Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали, что в центре Казани младенец пострадал в массовом ДТП. Авария произошла на улице Ершова.