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ТАСС: ВСУ перебрасывают спецназ в Сумскую область

Украинские силы перебросили в район Юнаковки Сумской области бойцов 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Об этом 4сообщили в российских силовых структурах. По их данным, украинские спецназовцы несут потери в этом районе.

Спецназ 144-го центра ССО ВСУ перебросили к Юнаковке.

Украинские силы перебросили в район Юнаковки Сумской области бойцов 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Об этом 4сообщили в российских силовых структурах. По их данным, украинские спецназовцы несут потери в этом районе.

«ВСУ продолжают переброску спецназа в район Юнаковки, отмечается работа 144-го ССО ВСУ. Есть подтвержденные потери среди подразделений сил специальных операций ВСУ», — рассказал источник ТАСС. В регионе, по данным в соцсетях, был ликвидирован младший сержант ССО Василий Фетько.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают усиливать свою группировку в Сумской области, перебрасывая туда резервы с различных направлений линии фронта. В регион направляются преимущественно элитные части, оснащенные артиллерией стандарта НАТО и бронетехникой, пишет RT.

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