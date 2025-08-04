Бизнес-леди из Самары потратила 200 тысяч рублей на такси из-за атаки БПЛА

Самарская предпринимательница Наталия (имя изменено) поделилась необычной историей, которая стала для неё уроком на будущее.
Всё началось с планов заключить выгодную сделку в Москве — она забронировала утренний рейс из аэропорта «Курумоч», рассчитывая вернуться в тот же день.
Друзья предупреждали: из-за тревог из-за беспилотников аэропорт часто приостанавливает работу, лучше ехать поездом. Но Наталия отмахнулась: «Потеря времени».
Однако именно это «время» и сыграло с ней злую шутку. В день вылета прозвучало предупреждение о воздушной угрозе — аэропорт закрыли.
Рейс отменили, а вместе с ним — и все планы. Срочно нужно было найти альтернативу.
Наталия позвонила в железнодорожные кассы, но оказалось — билетов на ближайшие поезда в Москву нет. Ни одного.
«Вы думаете, вы одна?» — ответили ей. — «Отсюда уже полгорода валом валит. Все из аэропорта».
Сделка была на волоске. Тогда предпринимательница приняла отчаянное решение — поехать на такси.
Звонок водителю, оценка расстояния — 900 километров. Цена? 200 тысяч рублей.
Водитель сомневался, но сумма его заинтересовала.
И вот уже Наталия мчится по трассе М5, 13 часов в пути, в салоне машины вместо переговоров — тишина и тревожные мысли.
В итоге — сделка состоялась, затраты окупились. Об этом рассказал портал tvsamara.ru.
Но нервы, признаётся Наталия, пришлось потратить не на бизнес, а на дорогу.
Теперь она сама советует другим: перед поездкой — смотрите не только расписание, но и сводки.
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