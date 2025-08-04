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Бизнес-леди из Самары потратила 200 тысяч рублей на такси из-за атаки БПЛА

Самарская предпринимательница Наталия (имя изменено) поделилась необычной историей, которая стала для неё уроком на будущее.

Самарская предпринимательница Наталия (имя изменено) поделилась необычной историей, которая стала для неё уроком на будущее.

Всё началось с планов заключить выгодную сделку в Москве — она забронировала утренний рейс из аэропорта «Курумоч», рассчитывая вернуться в тот же день.

Друзья предупреждали: из-за тревог из-за беспилотников аэропорт часто приостанавливает работу, лучше ехать поездом. Но Наталия отмахнулась: «Потеря времени».

Однако именно это «время» и сыграло с ней злую шутку. В день вылета прозвучало предупреждение о воздушной угрозе — аэропорт закрыли.

Рейс отменили, а вместе с ним — и все планы. Срочно нужно было найти альтернативу.

Наталия позвонила в железнодорожные кассы, но оказалось — билетов на ближайшие поезда в Москву нет. Ни одного.

«Вы думаете, вы одна?» — ответили ей. — «Отсюда уже полгорода валом валит. Все из аэропорта».

Сделка была на волоске. Тогда предпринимательница приняла отчаянное решение — поехать на такси.

Звонок водителю, оценка расстояния — 900 километров. Цена? 200 тысяч рублей.

Водитель сомневался, но сумма его заинтересовала.

И вот уже Наталия мчится по трассе М5, 13 часов в пути, в салоне машины вместо переговоров — тишина и тревожные мысли.

В итоге — сделка состоялась, затраты окупились. Об этом рассказал портал tvsamara.ru.

Но нервы, признаётся Наталия, пришлось потратить не на бизнес, а на дорогу.

Теперь она сама советует другим: перед поездкой — смотрите не только расписание, но и сводки.

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