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Две несовершеннолетние сбежали из детского дома в Алматы

18 июля 2025 года из детского дома № 1 Алматы сбежали две воспитанницы. Кристина Белгородская и Маргарита Черепанова ушли утром из учреждения и по сей день не вернулись, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информацию об этом инциденте разместили волонтеры Алматы «Lider.kz».

Сегодня, 4 августа 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) прокомментировали исчезновение двух девушек.

По факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело. Ранее несовершеннолетние неоднократно покидали учреждение и каждый раз устанавливались и возвращались силами сотрудников полиции.

Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что обеспечение безопасности детей является приоритетом.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения.

добавили в ведомстве

В заключительной части сказано, что по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками.