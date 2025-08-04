Две несовершеннолетние сбежали из детского дома в Алматы

Информацию об этом инциденте разместили волонтеры Алматы «Lider.kz».
Сегодня, 4 августа 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) прокомментировали исчезновение двух девушек.
По факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело. Ранее несовершеннолетние неоднократно покидали учреждение и каждый раз устанавливались и возвращались силами сотрудников полиции.
Также сказано, что обеспечение безопасности детей является приоритетом.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения.
В заключительной части сказано, что по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками.