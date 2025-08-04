Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе полиция ищет мужчину, избившего палкой ребенка

Инцидент произошел во дворе жилого дома № 172 по улице Кольцевой в Черниковке.

Источник: Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram

Кадры нападения на мальчика попали на камеру домофона. На записи видно, как мужчина шел с коляской и маленьким ребенком, как вдруг внезапно побежал за идущим ему навстречу мальчиком. Он пнул его ногой, тот упал на траву. Уфимец несколько раз ударил ребенка палкой, потом подбежала женщина и защитила жерту нападения. Мужчина вернулся к коляске и пошел дальше. Причины такого поступка неизвестны.

В МВД по Башкирии пытаются установить личность нападавшего.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 2. Полиция устанавливает мужчину, который фигурирует на видеозаписи. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали «Башинформу» в ведомстве.