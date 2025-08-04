В Уфе полиция ищет мужчину, избившего палкой ребенка

Кадры нападения на мальчика попали на камеру домофона. На записи видно, как мужчина шел с коляской и маленьким ребенком, как вдруг внезапно побежал за идущим ему навстречу мальчиком. Он пнул его ногой, тот упал на траву. Уфимец несколько раз ударил ребенка палкой, потом подбежала женщина и защитила жерту нападения. Мужчина вернулся к коляске и пошел дальше. Причины такого поступка неизвестны.