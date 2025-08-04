Два человека погибли после наезда грузового поезда на автобус в Ленобласти

Два человека погибли и еще десять человек травмированы в результате столкновения товарного поезда с рейсовым автобусом на территории Ленинградской области. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал 112.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. В данный момент на месте инцидента задействованы все оперативные службы Ленобласти.
Для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий чрезвычайной ситуации к месту аварии направлены медицинские бригады экстренной помощи и личный состав МЧС.
Точные обстоятельства, приведшие к столкновению, а также актуальные сведения о состоянии госпитализированных граждан в настоящее время уточняются.
Ранее поступила информация о смертельной аварии в Приморском крае, участниками которой стали легковой автомобиль и грузовик. По предварительным сведениям, водитель автомашины марки «Ниссан Тиана», из-за превышения скорости в пределах населенного пункта, потерял контроль над управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Митсубиси Фусо».
Вследствие этого ДТП водитель и пассажир легкового транспортного средства скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, получивший тяжелые телесные повреждения, был экстренно доставлен в Кавалеровскую центральную районную больницу.
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