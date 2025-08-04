Два человека погибли после наезда грузового поезда на автобус в Ленобласти

Ранее поступила информация о смертельной аварии в Приморском крае, участниками которой стали легковой автомобиль и грузовик. По предварительным сведениям, водитель автомашины марки «Ниссан Тиана», из-за превышения скорости в пределах населенного пункта, потерял контроль над управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Митсубиси Фусо».