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Самолёт рухнул в море рядом с пляжем в американской Северной Каролине

Легкомоторный самолёт потерпел крушение около пляжа в американской Северной Каролине. Очевидцы засняли момент падения воздушного судна в воду недалеко от берега.

Источник: Life.ru

Во время полёта у самолёта возникли технические неисправности, из-за чего пилот решил выполнить посадку на воду близ острова Оук. Сперва очевидцы думали, что это гидросамолёт, однако, по их словам, авиасудно «будто приземлялось, а потом рухнуло и накренилось».

Крушение самолёта в США. Видео © Х / Matt Van Swol.

В результате столкновения с водой пилота выбросило из кабины. На помощь ему пришли местные спасатели, которые своевременно доставили мужчину на сушу. Пилота госпитализировали с ссадинами и ушибами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Североамериканское командование аэрокосмической обороны подняло в воздух истребители для перехвата самолёта возле гольф-клуба Трампа. В момент визита американского лидера над районом ограничили полёты.