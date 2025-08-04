Самолёт рухнул в море рядом с пляжем в американской Северной Каролине

Во время полёта у самолёта возникли технические неисправности, из-за чего пилот решил выполнить посадку на воду близ острова Оук. Сперва очевидцы думали, что это гидросамолёт, однако, по их словам, авиасудно «будто приземлялось, а потом рухнуло и накренилось».