Артист Козловский рассказал об алкоголизме после увольнения из ВСУ

Украинский певец Козловский служил в рядах ВСУ.
Украинский певец Виталий Козловский после увольнения из ВСУ столкнулся с проблемами с алкоголем, которые возникли на фоне посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) во время службы. Об этом артист рассказал в эфире украинского телеканала M1.
«Когда я приехал из Сумщины, у меня был страшный ПТСР. Я об этом не рассказывал. Употреблять алкоголь — не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь, ходил запухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль», — заявил певец.
Артист отметил, что справиться с последствиями пребывания на фронте ему помог спорт. Козловский взял себе диетолога и тренера, начал регулярно тренироваться, чтобы снизить внутреннее напряжение. Только занятия спортом позволили певцу отвлечься от тяжелых мыслей и восстановиться эмоционально.
Козловский подчеркнул, что опыт службы на передовой полностью изменил его взгляды и отношение к жизни. Он признался, что после пережитого стал больше ценить свою семью и возможность заниматься любимым делом.