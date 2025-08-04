Артист Козловский рассказал об алкоголизме после увольнения из ВСУ

«Когда я приехал из Сумщины, у меня был страшный ПТСР. Я об этом не рассказывал. Употреблять алкоголь — не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь, ходил запухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль», — заявил певец.