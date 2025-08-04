Катера столкнулись под мостом ЗСД, один перевернулся

Катера не смогли разъехаться, по предварительным данным, в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. От удара один из них перевернулся.
Обстоятельства ЧП устанавливаются, прокуратура ведет проверку.
Два катера столкнулись в Санкт‑Петербурге, сообщила ночью 4 августа Северо-Западная транспортная прокуратура и показала фотографии с места происшествия.
Катера не смогли разъехаться, по предварительным данным, в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. От удара один из них перевернулся.
Обстоятельства ЧП устанавливаются, прокуратура ведет проверку.